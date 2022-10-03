بناء على تعليمات من أردوغان.. وفد تركي رفيع المستوى يزور ليبيا اليوم

يقوم وفد تركي رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى ليبيا اليوم الإثنين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

وفي بيان نشرته الوزارة، الأحد، أن الزيارة الرسمية جاءت بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكّد البيان أن الوفد سيضم وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أقار والتجارة محمد موش.

وسيضم الوفد أيضًا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخ الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن، وفقًا لبيان الخارجية.

ومن المنتظر أن يتناول الوفد مع المسؤولين المعنيين عملية الانتقال السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات في هذا الإطار.

ويتوقع أن تشهد الزيارة مراجعة العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.