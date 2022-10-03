تركيا تدين رفع واشنطن حظر الأسلحة عن قبرص الرومية

أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة إدراج الولايات المتحدة إدارة قبرص الرومية ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة في بيان الإثنين، أن الخطوة الجديدة للولايات المتحدة في رفعها حظر توريد الأسلحة عن قبرص الرومية لا يمكن تبريرها بأي ذريعة بالنسبة لتركيا.

وقالت: "ندين بشدة إدراج الولايات المتحدة إدارة قبرص الرومية ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع".

وأضافت: "بهذه الخطوة، تجاوزت الولايات المتحدة كسر التوازن بين شطري الجزيرة وأصبحت طرفا".

وأكدت أن الولايات المتحدة بهذه الخطوات، فقدت فرصة لعب دور بناء في عملية الوصول إلى حل عادل ودائم ومستدام للمسألة القبرصية.

وشددت الخارجية التركية، على أن تركيا كضامن، ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن الشعب القبرصي التركي.