قبرص التركية: إدراج واشنطن الشطر الرومي ببرنامج عسكري يصعد التوتر

انتقدت جمهورية شمال قبرص التركية إدراج الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الوطني لإدارة قبرص الرومية في البرنامج العسكري المشترك، معتبرة أن ذلك يصعد التوتر في الجزيرة والمنطقة.

وقالت وزارة خارجية قبرص التركية في بيان، الاثنين، إن مثل هذه الخطوات تؤكد أهمية الدور الضامن لجمهورية تركيا في جزيرة قبرص.

وأشار البيان أن الإدارة الأمريكية واصلت استفزازاتها ضد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، بإعلانها رفع حظر السلاح عن الإدارة الرومية مؤخرا.

وأكد أن إدراج واشنطن للحرس الوطني لإدارة قبرص الرومية، "ليس له أي هدف سوى تصعيد التوتر في الجزيرة والمنطقة".

وأكد البيان أنه من غير الممكن قبول دعم وتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة القبرصية الرومية في المجالين العسكري والسياسي.

وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.