أردوغان ينتقد رئيس وزراء اليونان لطلبه المساعدة من الولايات المتحدة

انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس المساعدة من الولايات المتحدة ضد أنقرة، مع استمرار التوتر مع تركيا.

وخاطب أردوغان ميتسوتاكيس قائلا: "افعل ما شئت، فسنقوم دائما بما يلزم وجاهزون لذلك".

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، في انطلاق احتفاليات أسبوع المولد النبوي الشريف وحفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم، في مركز جامعة حجي بيرم ولي للمؤتمرات والثقافة بالعاصمة أنقرة.

ولفت أنه عند ذكر اسم تركيا يتبادر إلى الأذهان دولة تتميز باقتصادها وقدراتها الدفاعية ومواقفها الإنسانية والمبدئية في مواجهة الأزمات.

وأضاف: "رئيس الوزراء اليوناني يطلب مساعدة من الولايات المتحدة. ضد من؟ ضد تركيا، افعل ما شئت فسنقوم دائما بما يلزم وجاهزون لذلك".

وبيّن أردوغان أن معاداة الإسلام والأجانب التي وصلت إلى أبعاد مخيفة في الغرب، وجرائم الكراهية المنتشرة مثل الوباء والاضطرابات الاجتماعية والسياسية والأعمال الدموية التي تستهدف الأطفال الأبرياء أصبحت السمات المميزة لهذا العصر الجديد.

وأضاف: "ها نحن نشاهد كيف تدفن القوارب اليونانية الأبرياء في بحري إيجة والمتوسط، هل نسمع صوتا من العالم؟ لا لكن فرقاطاتنا تهرع إليهم وتنقذهم من البحر، لأننا مسلمون ونطبق إسلامنا".