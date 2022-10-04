أقار: أذربيجان البلد الثاني لمواطني الجمهورية التركية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار: إن "أذربيجان تعتبر البلد الثاني لمواطني الجمهورية التركية، معرباً عن سعادته لزيارة باكو".

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف في العاصمة باكو، وبعد استقباله والوفد المرافق له بمراسم عسكرية في مقر وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وأكد أقار أن مفهوم "شعب واحد في دولتين" مستمر بشكل قوي بين البلدين.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأذربيجاني بنظيره التركي والوفد المرافق له، مشدداً على استمرار التعاون العسكري بين البلدين.

ومن المقرر أن يترأس الوزيران اجتماعاً لوفدي البلدين.