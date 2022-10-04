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أقار: أذربيجان البلد الثاني لمواطني الجمهورية التركية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.10.2022 16:54
آخر تحديث في 04.10.2022 17:02
مراسم عسكرية في استقبال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار من قبل نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف في مقر وزارة الدفاع الأذربيجانية الأناضول مراسم عسكرية في استقبال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار من قبل نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف في مقر وزارة الدفاع الأذربيجانية (الأناضول)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار: إن "أذربيجان تعتبر البلد الثاني لمواطني الجمهورية التركية، معرباً عن سعادته لزيارة باكو".

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف في العاصمة باكو، وبعد استقباله والوفد المرافق له بمراسم عسكرية في مقر وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وأكد أقار أن مفهوم "شعب واحد في دولتين" مستمر بشكل قوي بين البلدين.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأذربيجاني بنظيره التركي والوفد المرافق له، مشدداً على استمرار التعاون العسكري بين البلدين.

ومن المقرر أن يترأس الوزيران اجتماعاً لوفدي البلدين.

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