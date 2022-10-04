السفير التركي في موريتانيا يلتقي رئيس البلاد ويشدد على متانة العلاقات الثنائية

شدد السفير التركي الجديد لدى نواكشوط عاكف منيفشه على متانة العلاقات التي تربط بين تركيا وموريتانيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لصحفيين بعد تسلم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وحضر المقابلة في القصر الرئاسي بنواكشوط وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك وعدد من كبار المسؤولين في الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

ورحب ولد الشيخ الغزواني بالسفير التركي و"حمّله تحياته الخالصة وتقديره العميق لأخيه وصديقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، معربا عن رغبته في تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين الشقيقين.

وقال منيفشه للصحفيين إن العلاقات بين البلدين تغطي مجالات عديدة، مثل التعليم والاستثمار المتبادل والمساعدات الإنسانية والتجارة التي تشهد نموا متسارعا يوما بعد آخر.

وتابع أن هذه العلاقات المميزة تعكس إرادة قائدي البلدين الرئيس أردوغان والرئيس ولد الشيخ الغزواني.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتشهد هذه العلاقات تطورا مستمرا، عززته زيارة الرئيس أردوغان لموريتانيا في 28 فبراير/ شباط 2018.

وتوجت هذه الزيارة بتوقيع اتفاقيات في مجالات المعادن والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الزراعة واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.