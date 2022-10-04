بولندا: تركيا حليف وشريك رئيسي في الناتو

قال ويتولد سوبكو، المنسق السياسي في وزارة الخارجية البولندية، إن تركيا حليف وشريك رئيسي في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة نظمتها السفارتان البولندية والتشيكية في أنقرة، بعنوان "الحرب الروسية ضد أوكرانيا"، بمقر السفارة البولندية بأنقرة.

وأشار "سوبكو" إلى جهود الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية، مبيناً أن المساعي التركية انتهت بالعديد من الخطوات الملموسة، مثل اتفاق شحن الحبوب وتبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

وأعرب المسؤول البولندي عن شكره تركيا لتقديمها المساعدة لهم جميعاً عبر طائراتها المسيرة المسلحة، وأضاف: "المسيرات التركية تحظى بشهرة كبيرة هذه الأيام في أوكرانيا وغيرها من البلدان".

وشدد على أن تركيا وجدت طريقة بشكل ما لمساعدة أوكرانيا في تجنب الهزيمة أمام روسيا، وذلك دون الدخول في نزاع مع الأخيرة.

وفي سياق آخر، قال "سوبكو" إن تركيا شريك استراتيجي لبولندا منذ فترة طويلة.

وتابع قائلاً: "تركيا حليف وشريك رئيسي في الناتو، أشكرها على ما جميع ما قامت به."