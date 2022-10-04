تركيا وليبيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الإعلام والاتصال

وقعت تركيا وليبيا، الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام والاتصال، بحضور رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون ووزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية وليد عمار محمد اللافي.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالي الاتصال والإعلام وتعزيزها.

ومن المنتظر أن يتعاون البلدان في إطار المذكرة من خلال تبادل المعلومات والخبرات ومشاركة أفضل الإجراءات والتجارب وضمان الفائدة للجانبين.

كما تنص المذكرة على تنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات وزيارات متبادلة بين البلدين في الإعلام والاتصال والنشر، وتشجيع التعاون بين وكالات الأنباء الرسمية للبلدين، وتبادل المحتوى المرئي والمسموع والإلكتروني.

ولفت بيان دائرة الاتصال إلى أن البلدين تعهدا على بذل الجهود اللازمة من أجل إنشاء منصة إعلامية مشتركة، والبدء باجتماعات لجنة العمل المشتركة، مشيرا إلى أنهما أظهرا إرادة هامة للقيام بكفاح مشترك ضد الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة.

وتعليقا على مذكرة التفاهم، قال ألطون عبر حسابه في تويتر: "سنعزز تعاوننا مع ليبيا عبر مذكرة التفاهم التي وقعناها في مجال الإعلام والاتصال خلال زيارتنا اليوم، وسيتم العمل بخصوص منصة إعلامية مشتركة، وسنتحرك بشكل مشتركة في مكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، وصل وفد تركي رفيع إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وضم الوفد، وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن.