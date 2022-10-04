زيلينسكي يوقع مرسوما يرفض أي مباحثات مع بوتين

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوما ينص على عدم إجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الرئيس زيلينسكي قال في اجتماع مع مجلس الأمن والدفاع الوطني في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن بوتين لا يعرف الكرامة والمصداقية.

وأضاف: "نحن مع المباحثات مع روسيا، ولكن مع رئيس آخر".

وجاء في المرسوم: "من المستحيل إجراء مباحثات مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين".

وفي وقت سابق اليوم، صدق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) بالإجماع على اتفاقيات ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا، بعد موافقة الغرفة السفلى (مجلس الدوما)، الاثنين، على ذلك بالإجماع أيضا.

وفي 30 سبتمبر الماضي، وقع الرئيس بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد غربي واسع.

وسيطرت روسيا على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري أطلقه جيشها في فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.