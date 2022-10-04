شركة تركية تطور نظارات عسكرية للرؤية الخارجية بزاوية 360 درجة

قامت شركة بيتس BITES لتكنولوجيا الدفاع والفضاء التركية، بتطوير "نظارات ما وراء الدروع" من شأنها أن تتيح رؤية المحيط الخارجي من داخل المركبات العسكرية.

وأوضح مراسل الأناضول الثلاثاء، أن القوات المسلحة التركية ستستلم النظارات المطورة العام المقبل ما سيرفع قدرات الجيش التركي وبالتحديد طاقم المدرعات على الرؤية في جميع الظروف.

وأضاف أن النظام سيستخدم في المركبات والمدرعات العسكرية ذات الرؤية القريبة، مثل الدبابات.

وينشئ هذا النظام عرضًا للطاقم بزاوية 360 درجة من خلال دمج الصور من الكاميرات الموجودة حول المركبة العسكرية، وبالتالي السماح برؤية العالم الخارجي من داخل المدرعة.

ويمكن للنظام تلقي بيانات من مركز القيادة والتحكم وإثراء المركز بصور تلتقطها كاميرا النظارة، كما يسمح للطاقم برؤية محيط المدرعة بشكل مباشر.