لمساهماته في دعم الجيش الأذربيجاني.. تقليد أقار وسام "التعاون في مجال الصناعة الدفاعية"

قلد وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجابي مداد غولييف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وسام "التعاون في مجال الصناعة الدفاعية"، لمساهماته في دعم الجيش الأذربيجاني.

جرى ذلك في مراسم أقيمت بوزارة الصناعات الدفاعية الأذربيجانية بالعاصمة باكو، الثلاثاء.

وأعرب أقار في كلمة خلال المراسم عن شكره لأذربيجان لحسن الضيافة، مبينًا أن تركيا وأذربيجان تعملان بالتعاون ودون كلل أو ملل من أجل أمن ومستقبل ورفاه الأمة التركية.

ولفت أقار إلى وجود تعاون في مجال التدريب العسكري بين البلدين والصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى وجود تصميم لدى الرئيسين رجب طيب أردوغان وإلهام علييف بهذا الخصوص.

من جانبه، أوضح غولييف أنه تشرف باستضافة أقار وتقليده الوسام، معربًا عن شكره للوزير التركي لدعمه للجيش الأذربيجاني.

وبعد المراسم، توجه أقار والوفد التركي المرافق له الذي يضم رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة الجيش إلى مقر السفارة التركية في باكو واطلع على معلومات حول أنشطة السفارة في أذربيجان.