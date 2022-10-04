وفد سويدي يزور أنقرة لبحث تسليم متورطين في الإرهاب

يعتزم وفد من وزارة العدل السويدية، زيارة العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع الحالي، لإجراء مباحثات حول تسليم أشخاص متورطين بجرائم إرهاب.

ومن المقرر أن يبحث الوفد السويدي مع المسؤولين الأتراك، القرارات المتخذة خلال الاجتماع الأول للآلية الدائمة المشتركة، والذي انعقد يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، في مدينة "وانتا" الفنلندية.

كما سيبحث الوفد السويدي، استكمال الجوانب الناقصة في بعض الخطوات ذات الصلة.

وكانت الآلية الدائمة المشتركة قد تأسست في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين كل من تركيا وفنلندا والسويد، في يونيو/ حزيران الماضي، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه السويد رفع الحظر عن صادرات الأسلحة إلى تركيا، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية، فإنها لم تتخذ خطوات بعد فيما يتعلق بتسليم المطلوبين في جرائم الإرهاب.

وكان وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، قد صرح أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن المباحثات متواصلة مع فنلندا والسويد لتسليم مطلوبين ومجرمين، مبيناً أنهم ينتظرون من البلدين تسليم مطلوبين من تنظيمي "غولن" و"بي كي كي" الإرهابيين.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.