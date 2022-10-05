بدء محادثات تركية سويدية لتسليم متورطين بالإرهاب

انطلقت، الأربعاء، محادثات بين مسؤولين من وزارة العدل التركية ونظيرتها السويدية، في العاصمة أنقرة، لتسليم متورطين في الإرهاب.

ويرأس وفد وزارة العدل التركية في المحادثات، التي تجرى يومي 5 و6 أكتوبر/ تشرين الأول، المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في الوزارة قاسم تشيشك.

ومن المقرر أن يبحث الوفد السويدي مع المسؤولين الأتراك، القرارات المتخذة في الاجتماع الأول للآلية الدائمة المشتركة، والذي انعقد يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، في مدينة "وانتا" الفنلندية.

كما سيبحث الوفد السويدي، استكمال الجوانب الناقصة في بعض الخطوات ذات الصلة.

وتأسست الآلية الدائمة المشتركة بعد توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين كل من تركيا وفنلندا والسويد، أواخر يونيو/ حزيران الماضي، بالعاصمة الإسبانية مدريد، تعهد حينها فلندا والسويد بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.

ورغم إعلان السويد رفع الحظر عن صادرات الأسلحة إلى تركيا، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية، إنما لم تتخذ خطوات بعد فيما يتعلق بتسليم المطلوبين في جرائم الإرهاب.

وكان وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، صرح أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن المباحثات متواصلة مع فنلندا والسويد لتسليم مطلوبين ومجرمين، مبيناً أنهم ينتظرون من البلدين تسليم مطلوبين من تنظيمي "غولن" و"بي كي كي" الإرهابيين.