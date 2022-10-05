تيكا التركية تزود 4 قرى لبنانية بأنظمة طاقة شمسية

أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" الحكومية، تزويد 4 قرى لبنانية في محافظة عكار بأنظمة طاقة شمسية.

وقالت الوكالة في بيان أمس الثلاثاء، إنها قدمت أنظمة طاقة شمسية لقرى الكواشرة وأيدامون وسعدين ومنجز اثنتان منها من التركمان، وتعاني من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

وحضر مراسم افتتاح مشروع "تركيب نظام الطاقة الشمسية لبئر مياه عيدون"، كل من سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي، ومنسق تيكا في لبنان أورهان آيدن، ورئيس بلدية الكواشرة محمد كريم، وحشد من المواطنين التركمان سكان القرية.

وقال السفير أولوصوي، إنه شارك في افتتاح بعض المشاريع التي تنفذها تيكا في لبنان للتخفيف عن المواطنين النقص الحاد في الكهرباء.

وأكد أن تيكا بدأت في دعم بعض مشاريع الطاقة الشمسية في لبنان وخاصة بسبب قلة توفر الكهرباء وزيادة أسعار المحروقات في البلاد.

وأشار أن وكالة التعاون والتنسيق التركية افتتحت مشروعين لتزويد محطات ضخ المياه بالكهرباء في قريتي الكواشرة وأيدامون التركمانيتين.

ولفت إلى افتتاح مشروع لتزويد مسجد وبيت عزاء في قرية سعدين بالطاقة الشمسية لتلبية احتياجات الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب ألواح شمسية في قرية منجز.

وتقوم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا، بمواصلة أنشطتها عبر 62 مكتبا تنسيقا في 60 دولة شريكة في التنمية.

ويزداد عدد الدول التي تساعدها تركيا بناءا على مفهوم سياستها الخارجية الفاعلة.

وتهدف المساعدات التي تقدمها تركيا بواسطة تيكا إلى الدول الشقيقة والصديقة إلى تأسيس منطقة تنعم بالسلام والرخاء.