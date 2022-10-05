شنطوب: العالم يمر بفترة تحولات كبيرة يتم فيها تأسيس عالم جديد

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن العالم بأسره يمر حالياً بفترة عصيبة تشهد تحولات كبيرة على كافة الأصعدة، تعتبر فترةً يتم فيها تأسيس عالم جديد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، مساء الثلاثاء.

وأضاف شنطوب أن إحدى المشاكل الكبرى التي يعانيها العالم اليوم، هي الافتقار إلى القانون والعدالة وعدم قدرة القانون على توفير العدالة.

وأشار إلى أن الجهات التي كانت تعبث بالقانون الدولي على مدى السنوات السابقة، بدأت تدافع عن هذا المفهوم مع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية.

وبين أن تركيا أكدت مراراً حدوث حالات انتهاك للقانون الدولي في هذه الحرب.

وتابع: "أصبحت مؤسسات وأفكار القرن العشرين غير صالحة في الوقت الراهن وغير قادرة على إيجاد حلول للمشاكل التي نعيشها. نحن الآن نمر بفترة يتم فيها تأسيس عالم جديد".