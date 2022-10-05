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رئيس البرلمان التركي يلتقي بالملك الماليزي في كوالالمبور

وكالة الإخلاص للأنباء
كوالالمبور
نشر في 05.10.2022 10:39
آخر تحديث في 05.10.2022 11:00
لقاء رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب وملك ماليزيا السلطان عبد الله في كوالالمبور لقاء رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب وملك ماليزيا السلطان عبد الله في كوالالمبور

اجتمع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، مع ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه بالقصر الملكي في العاصمة كوالالمبور.

وأوضح شنطوب في كلمة خلال اللقاء، أنه يجري أول زيارة له إلى ماليزيا تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب أزهر عزيزان هارون، الذي زار تركيا في 13 يونيو/ حزيران الفائت.

كما رحب شنطوب بالإرادة المشتركة لتركيا وماليزيا ودفع العلاقات والتعاون بين برلماني البلدين، وقال: "تواصل علاقاتنا الثنائية التطور والتعمق في كل المجالات من خلال زيارات تقنية رفيعة المستوى".

وأردف: "نرغب في زيادة حجم التجارة الثنائية بشكل متوازن في الفترة المقبلة".

وبعد اللقاء، شارك شنطوب والوفد التركي المرافق له في مأدبة طعام أقامها الملك على شرفهم.

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