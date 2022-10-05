رئيس البرلمان التركي يلتقي بالملك الماليزي في كوالالمبور

اجتمع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، مع ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه بالقصر الملكي في العاصمة كوالالمبور.

وأوضح شنطوب في كلمة خلال اللقاء، أنه يجري أول زيارة له إلى ماليزيا تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب أزهر عزيزان هارون، الذي زار تركيا في 13 يونيو/ حزيران الفائت.

كما رحب شنطوب بالإرادة المشتركة لتركيا وماليزيا ودفع العلاقات والتعاون بين برلماني البلدين، وقال: "تواصل علاقاتنا الثنائية التطور والتعمق في كل المجالات من خلال زيارات تقنية رفيعة المستوى".

وأردف: "نرغب في زيادة حجم التجارة الثنائية بشكل متوازن في الفترة المقبلة".

وبعد اللقاء، شارك شنطوب والوفد التركي المرافق له في مأدبة طعام أقامها الملك على شرفهم.