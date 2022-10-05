صادرات القطاع الزراعي التركي تسجل رقما قياسيا

حقق قطاع الزراعة في تركيا رقما قياسيا في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ببلوغه 24.5 مليار دولار.

وبحسب بيانات جمعية المصدرين الأتراك "TİM"، الأربعاء، زادت صادرات القطاع الزراعي 17% بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2022.

وبلغت قيمة الصادرات الزراعية خلال الفترة المذكورة 24.5 مليار دولار، وبذلك يحقق القطاع أعلى قيمة صادرات خلال 9 أشهر في تاريخ البلاد.

وبلغت حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات التركية 14.5%.

وحل العراق في مقدمة البلدان الأكثر استيرادا للمحصولات الزراعية التركية في الفترة نفسها بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار، تلته ألمانيا بـ138.8 مليون دولار.