أردوغان: تركيا بلد محوري بالنسية للاتحاد الأوروبي والقارة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا بلد محوري بالنسية للاتحاد الأوروبي والقارة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع "المجتمع السياسي الأوروبي" في العاصمة التشيكية براغ.

وأضاف أردوغان: "أكدنا أننا لن نقبل أبدا أن تضر منصة المجتمع السياسي الأوروبي بمسار عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي".

وأردف: "لا يمكن ملء مكان تركيا في التغلب على التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي".

واستطرد قائلا:" التطورات تكشف حقيقة أن تركيا بلد محوري بالنسبة للاتحاد الأوروبي والقارة".

وزاد: "شددت على أن العراقيل التي وضعت أمام تركيا (في مسار العضوية) ليست عادلة، وهذا ما يضر أيضًا بمصالح الاتحاد الأوروبي".

وبيّن أردوغان أن بلاده تتطلع من "المجتمع السياسي الأوروبي" أن يعمل على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والمساهمة في مسار عضويتها فيه.

واحتضنت براغ الاجتماع الأول لـ"المجتمع السياسي الأوروبي" بمشاركة 44 دولة، بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مواضيع مختلفة مثل الأمن والطاقة والمناخ والاقتصاد والحرب في أوكرانيا.

وتأتي القمة تلبية لمقترح قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو/ أيار الماضي لتشكيل المجتمع السياسي الأوروبي.