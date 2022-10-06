أردوغان يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في براغ

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش اجتماع "المجتمع السياسي الأوروبي" بالعاصمة التشيكية براغ.

وذكرت مصادر صحفية، أن لقاء ثلاثيا مغلقا جمع أردوغان ودير لاين ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، في قلعة براغ.

كما عقد أردوغان لقاء آخر مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، في قلعة براغ، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وحضر لقاء أردوغان وأندرسون، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو وسفير أنقرة لدى براغ أغامان باغيش.

وانطلقت الخميس في العاصمة التشيكية، أعمال قمة "المجتمع السياسي الأوروبي" لمناقشة التحديات بين الدول المشاركة.

وتحتضن براغ الاجتماع الأول لـ"المجتمع السياسي الأوروبي" بمشاركة 44 دولة، بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مواضيع مختلفة مثل الأمن والطاقة والمناخ والاقتصاد والحرب في أوكرانيا.

وتأتي القمة تلبية لمقترح قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو/ أيار الماضي لتشكيل المجتمع السياسي الأوروبي.