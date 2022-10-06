أقار يلتقي مع وزير أوكراني لبحث تطورات شحن الحبوب

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، تطورات شحن الحبوب بموجب اتفاق إسطنبول.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة إن أقار وكوبراكوف تبادلا الآراء حول شحن الحبوب، واستعرضا التدابير الإضافية الممكن اتخاذها بهدف تسريع الشحن.

ووفقا للبيان، أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالأعمال المستمرة في مركز التنسيق المشترك الذي تشكل في إطار اتفاق إسطنبول.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، شهدت مدينة إسطنبول، افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، ويضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 من الشهر نفسه، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.