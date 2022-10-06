إنقاذ 48 مهاجرا بعد غرق قاربهم غرب تركيا

قامت طواقم خفر السواحل التركي، بإنقاذ 48 مهاجرا غير نظامي أعادتهم اليونان قسرا للمياه الإقليمية التركية قبالة سواحل أيدن غربي البلاد.

وذكرت قيادة خفر السواحل في بيان، أمس الأربعاء، أن قواتها تلقت بلاغا بوجود مجموعة مهاجرين غير نظاميين داخل قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة كوش أداسي.

وأشار البيان أن فرق خفر السواحل التركي توجهت إلى الموقع وأنقذت 48 مهاجرا على متن قارب على وشك الغرق بعد أن أعادتهم اليونان قسرا إلى المياه التركية.

ونقل المهاجرون إلى إدارة الهجرة في ولاية أيدن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، حسب البيان.

وتشهد الحدود البحرية التركية اليونانية تزايدا بعدد المهاجرين الغير نظاميين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري أملا في الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.