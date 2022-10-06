الاستخبارات التركية تحيد قيادياً في تنظيم بي كي كي الإرهابي في عين العرب

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي القيادي في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، حسن دميرطاش، في منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية إن دميرطاش الملقب بـ"كوتشير باتمان" كان يشغل منصب "مسؤول منطقة عين العرب" في التنظيم.

وأشارت المصادر أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2011، وشارك في أنشطة مختلفة ضد القوات الأمنية التركية في ولايتي هكّاري وتونج إيلي، جنوب شرقي البلاد.

وأضافت أن الإرهابي انتقل إلى شمال العراق عام 2014، ومن ثم أصبح مسؤول التنظيم في جرابلس السورية عام 2016، ومسؤول عين العرب عام 2019.