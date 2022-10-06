تركيا تعين شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لها لدى إسرائيل

أعلنت تركيا اليوم الخميس، تعيين الدبلوماسي شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لها لدى إسرائيل.

جاء ذلك في إبلاغ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بعض السفراء بمهامهم الجديدة في السفارات والممثليات الدائمة لتركيا في الخارج.

وشغل طورونلار منصب القنصل العام التركي في القدس سابقا من 2010 إلى 2014 وسفير تركيا لدى نيودلهي بين كانون الثاني/ يناير 2017 حتى أيار/ مايو 2021.

وبحسب مصادر دبلوماسية، سيتولى نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة في فيينا.

وكذلك تم تعيين نائب تشاوش أوغلو فاروق قايماقجي ممثلا دائما لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي، والدبلوماسي ذكي لفينت غومركجي ممثلا لأنقرة لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وسيتولى قوراي إرتاش منصب السفير التركي لدى العاصمة البريطانية لندن، بينما تم تعيين تشاغاتاي أرجيس سفيرا لتركيا لدى اليونان.

وتم تعيين أردم أوزان سفيرا لتركيا لدى العاصمة الأردنية، فيما تولى حجابي قيرلانغيتش منصب السفير التركي لدى إيران.