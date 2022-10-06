وزارة الخارجية التركية تعزي تايلاند على خلفية هجوم استهدف روضة للأطفال

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها للشعب التايلاندي وحكومته على خلفية الهجوم الذي استهدف روضة للأطفال خلف عددا كبير من القتلى والجرحى.

وقالت الخارجية في بيان الخميس: "تلقينا ببالغ الحزن مقتل أكثر من 30 شخصاً معظمهم من الأطفال جراء هجوم مسلح على روضة للأطفال في تايلاند".

وأضاف البيان: "نعرب عن خالص تعازينا لأقارب الذين فقدوا أرواحهم والشعب التايلاندي الصديق وحكومته ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وقتل ما لا يقل عن 35 شخصا، بينهم 24 طفلاً، إضافة إلى إصابة 12 آخرين جراء هجوم مسلح على روضة للأطفال في مقاطعة نونغ بوا لام فو.

وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن المهاجم قتل أيضا زوجته وطفلهما، قبل أن يقدم على الانتحار.