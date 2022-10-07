أردوغان: بوتين قدم شكراً خاصاً لتركيا على وساطتها بين موسكو وكييف

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن دولا عديدة مستعدة لتلبية احتياجات تركيا من الطائرات المقاتلة في حال لم تستجب الولايات المتحدة لطلب أنقرة شراء مقاتلات إف-16.

وقال في رده على أسئلة الصحفيين بعد صلاة الجمعة في إسطنبول: "إن لم تلبِّ الولايات المتحدة حاجتنا من مقاتلات إف-16 فهناك دول كثيرة مستعدة لذلك".

وأوضح أن تركيا يمكنها تلبية حاجتها بهذا الصدد على غرار شرائها أنظمة "إس-400" الروسية عندما امتنعت واشنطن عن تزويدها بأنظمة "باتريوت".

وكانت تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز إف-16 ومعدات لتحديث مقاتلات من نفس الطراز ضمن سلاح الجو التركي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة بيع مقاتلات إف-16 لتركيا وتحديث أسطولها.

لكن واشنطن تضع شروطًا أمام تركيا لتزويدها بالمقاتلات المذكورة، وهو ما ترفضه أنقرة.

وفي موضوع آخر، أوضح أردوغان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم شكره وتهنئته لتركيا بشكل خاص على الوساطة التي تقوم بها بين موسكو وكييف.

وأشار أردوغان إلى أنه قدم التهاني بمناسبة يوم ميلاد بوتين (70 عامًا)، مضيفًا: "لدينا أيضًا لقاء محتملا حول منصة آسيا".

وأفاد أنه إذا شارك بوتين في "منصة آسيا" فستسنح لهما الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بطريقة مفصلة أكثر.

وذكر أن المحادثات ربما تجري على شكل اتصال هاتفي.

ولدى سؤاله عن إمكانية إجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان إنه يجري محادثات مع كلا الزعيمين.

وفيما يخص كلمة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس خلال اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، قال أردوغان: "هذا رجل لا يعرف قواعد البروتوكول ورغم أن كلمته لم تكن ضمن البرنامج فأنا لا أعلم كيف وممن حصل على إذن لذلك ليحاول الرد عليّ".

ولفت أردوغان إلى أنه لا يليق برئيس الجمهورية التركية أن ينزل إلى هذا المستوى والرد على ميتشوتاكيس.

وأضاف: "اكتفيت بالاستماع إلى بضع كلمات منه فقط، ولم يحصل أصلًا على تصفيق جيد".