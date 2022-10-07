أردوغان يؤكد نشر طائرات مسيرة في قبرص التركية

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن لبلاده طائرات مسيرة تتمركز حاليا في قبرص التركية، مشيرا إلى ضرورة ضمان أمن أراضيها من جميع الجوانب.

جاء ذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين المرافقين له على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة التشيكية براغ، التي زارها أمس الخميس للمشاركة في قمة المجتمع السياسي الأوروبي، حول الخطوات التي قد تتخذها أنقرة على خلفية تصريحات وزير خارجية قبرص التركية.

وأعلن وزير خارجية قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو سابقا، أن بلاده منحت الأمم المتحدة مهلة شهر واحد "إما أن تعترف بنا أو تسحب قوة حفظ السلام من قبرص".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا قامت بنشر طائرات مسيرة عادية وأخرى مسلحة في أراضي جمهورية شمال قبرص.

وقال: "طائراتنا المسيرة متمركزة حاليًا في جمهورية شمال قبرص التركية وعلينا ضمان أمنها من جميع الجوانب".

فيما أوضح أن المقاتلات التركية يمكنها الوصول إلى شمال قبرص في فترة وجيزة فور إقلاعها من البر الرئيسي لتركيا.

وقال أردوغان إن زعيم إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، أصر على لقائه والحديث معه على هامش القمة وطلب وساطة شخصيات أخرى من أجل ذلك.

وشدّد على أنه لا يمكن الاعتماد والوثوق بقبرص الرومية.

وتأتي تصريحات أردوغان على خلفية قرار اتخذته واشنطن في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتمديد رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص الرومية لمدة عام خلال السنة المالية 2023.