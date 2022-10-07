أردوغان يبحث هاتفياً مع بوتين آخر تطورات الحرب في أوكرانيا

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما الجمعة، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد البيان أن الرئيسين بحثا سبل تعزيز العلاقات التركية الروسية والتطورات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر أن أردوغان جدد لبوتين استعداد تركيا للقيام بما يقع على عاتقها لإيجاد حل سلمي بشأن قضية أوكرانيا، بما يعود بالنفع على الجميع.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم ودفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.