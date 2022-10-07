أردوغان يعلن أنه سيبحث مع بوتين تصدير الحبوب وتبادل الأسرى مع أوكرانيا

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مسألة شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية وقضية تبادل الأسرى بين الطرفين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس حول مشاركته في اجتماع قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، بالعاصمة التشيكية براغ.

وقال أردوغان: "نهتم بموضوع شحن الحبوب بقدر اهتمامنا بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ولدي اتصال هاتفي مع السيد بوتين غدا (الجمعة) سنناقش فيه هذه القضايا".

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن أردوغان عن عملية تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية، وصرح بأن تبادل الأسرى "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين".

وأكد الرئيس التركي أن استمرار شحن الحبوب في الفترة المقبلة "يصب في مصلحة الشعب الأوكراني وأوروبا والعالم بأسره".

وشدد أردوغان أن الدور الذي تلعبه تركيا كوسيط وميسر في الحرب الروسية الأوكرانية "بات موضع تقدير".

وذكر أن بلاده منذ اليوم الأول للحرب تبذل قصارى جهدها لوقف إراقة الدماء ومنع سقوط القتلى وحدوث الدمار.

وبين أنهم يلفتون انتباه الأطراف التي يحاورونها في كل فرصة إلى أنه "لن يكون هناك خاسر في عملية سلام عادلة".

وتابع: "نعتبر فتح ممر الحبوب وتبادل الأسرى رغم كل الصعوبات، نجاحات دبلوماسية مهمة".

وأشار إلى شحن أكثر من 6 ملايين طن من الحبوب والمنتجات الغذائية إلى الأسواق العالمية، لغاية اليوم الخميس.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.

وأكد أردوغان أن بلاده تسعى جاهدة لتصدير السماد الروسي عبر تركيا إلى دولة بحاجة إليه.

وتابع: "رغم أن التطورات غير المقبولة على الميدان تجعل عملنا صعبًا، فإننا نواصل جهودنا لإنهاء الاشتباكات، إيمانا منا بأن أسوأ سلام أفضل من الحرب".