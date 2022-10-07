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المدارس التركية في السعودية تعيد فتح أبوابها من جديد

وكالة الأناضول للأنباء
الرياض
نشر في 07.10.2022 16:45
المدارس التركية في السعودية تعيد فتح أبوابها من جديد

أعلنت المملكة العربية السعودية، إعادة فتح عدد من المدارس التركية المغلقة على أراضيها منذ نهاية العام الدراسي الماضي.

وقال المسؤول في القنصلية التركية بمدينة جدة حسين أرن يلدزير، إن عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية التركية في مدن جدة والدمام وتبوك بدأت نشاطها التدريسي اعتبارا من 2 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف أنهم يواصلون مساعيهم المكثفة لإعادة فتح المدارس الواقعة في مدن الرياض، وأبها ومكة والمدينة المنورة والطائف.

وكانت السلطات السعودية، أغلقت 8 مدارس تركية بالبلاد نهاية العام الدراسي 2020-2021.

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