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السلطات التركية توقف 6 مروجين للتنظيمات الإرهابية

وكالة الأناضول للأنباء
تكيرداغ
نشر في 08.10.2022 10:42
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أوقفت السلطات الأمنية التركية 6 أشخاص على خلفية ترويجهم للتنظيمات الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن فرق مديرية أمن ولاية تكيرداغ، بدأت بالتحري عن 6 أشخاص يروجون للتنظيمات "بي كي كي/ بي واي جي/ بي واي دي" الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي,

وأضافت المصادر أن فرق مديرية الأمن أوقفت المشتبه بهم الـ6 في عملية استهدفت عناوينهم.

وأشارت المصادر أن فرق الأمن ضبطت في عناوين الموقوفين، أسلحة، وذخائر، ومواد مخدرة.

ونقلت فرق الأمن الموقوفين إلى النيابة العامة وبدورها أحالتهم للقضاء.

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