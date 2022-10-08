تركيا: أوكرانيا تنظر بإيجابية لتمديد العمل باتفاق إسطنبول وروسيا متخوفة

قالت تركيا إن أوكرانيا تنظر بإيجابية لتمديد العمل باتفاق إسطنبول الخاص بشحن الحبوب، في حين أن روسيا لديها بعض المخاوف بشأن شحن منتجاتها الزراعية والأسمدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريح تلفزيوني السبت، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تباحثا هاتفياً أمس، بشأن تمديد العمل باتفاق إسطنبول الخاص بشحن الحبوب الأوكرانية.

وأضاف: "نرغب بتمديد هذا الاتفاق، تحدثنا إلى الجانب الأوكراني، وهم ينظرون لذلك بشكل إيجابي، لكن الجانب الروسي لديه بعض المخاوف بشأن شحن محاصيلهم الخاصة والأمونيا والأسمدة".

وأردف قالن: "الروس أبرموا اتفاقاً مع الأمم المتحدة، وهم يحاولون التوصل لتفاهم حول بعض التفاصيل".

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان أبلغ الجانبين الروسي والأوكراني بأن تركيا لم تشارك في أي جانب من جوانب الحرب، وأن الحرب وعملية ضم روسيا لأراضي أوكرانية غير قانونيين، كما دعا أردوغان الجانبين لتمهيد طريق للدبلوماسية حتى في أكثر الظروف سوءاً.

ورداً على سؤال ما إذا كان الرئيس أردوغان قد أدان عملية ضم روسيا لأراضي أوكرانية، أكد قالن أن الرئيس أردوغان أدان ذلك بشكل لا لبس فيه، مشدداً أن موقف تركيا ثابت ولم يتغير منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أشار قالن إلى توقف المفاوضات بين الجانبين بسبب ضم روسيا لأراضي أوكرانية جديدة، لافتاً إلى تفهم تركيا لحق الأوكرانيين بالدفاع عن أراضيهم، لكن يتعين عليهم أيضاً إيجاد طريق لمواصلة المفاوضات إلى جانب ذلك.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية أن الجانبين سيعودان إلى طاولة المفاوضات، لكن هناك علامة استفهام حول توقيت ذلك، مشيراً إلى أن استمرار الحرب، سيخلق أضراراً كبيرة بالجانبين إلى حين الجلوس على طاولة المفاوضات.

وتابع: "ما نفهمه هو أن الرئيس بوتين يريد عقد صفقة كبرى جديدة مع الغرب، يتعلق جزء منها بأوكرانيا، لكن القضية الأساسية هي صفقة جديدة بين روسيا والعالم الغربي".

وأردف: "هناك روسيا جديدة وعالم جديد منذ انتهاء الحرب الباردة، روسيا تريد التفاوض على الواقع الجديد".