السفير التركي في أربيل يفتتح مركزا لطلبات التأشيرة في أربيل العراقية

افتتح السفير التركي في العراق، علي رضا غوناي، الأحد، مركز تقديم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا، بمدينة أربيل شمالي البلاد.

وإلى جانب السفير غوناي، حضر مراسم افتتاح المركز بمنطقة بختياري بأربيل، وزير إدارة ملف شؤون المكونات بحكومة الإقليم الكردي آيدن معروف، عضو المجلس التنفيذي للجبهة التركمانية العراقية، ومسؤولون آخرون.

وقال السفير التركي في مراسم الافتتاح، إن المركز "افتتح لتقديم خدمة الحصول على التأشيرة التركية، بما يليق بمستوى العلاقات العراقية التركية الرفيعة، وذلك لكي يتمكن العراقيون من الحصول على تأشيرة دخول تركيا بسهولة أكبر".

وأشار إلى إصدار ما يقرب من 5 آلاف تأشيرة يوميا في 12 مركزا لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة التركية في أنحاء العراق خلال فصل الشتاء، وأن هذا الرقم يصعد إلى 7 آلاف وسطيا خلال الصيف.