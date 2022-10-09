تركيا صاحبة أكبر مساهمة مالية لتحالف الحضارات الأممي

قال الممثل الخاص لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير نامق غونر إربول، إن تركيا تقدم أكبر مساهمة مالية لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي قدمته تركيا كمشروع مشترك مع إسبانيا.

جاء ذلك في تصريح لوكالة لأناضول، الأحد، تطرق فيه إلى مساهمات وجهود تركيا لمبادرة تحالف الحضارات، إحدى المبادرات التي نفذتها الأمم المتحدة في إطار هيكلها التنظيمي الخاص لإحلال السلام الدولي.

وأضاف إربول :"تسببت نظرية صراع الحضارات التي طرحها صموئيل هنتنغتون في التسعينيات، في ردود فعل على الساحة الدولية إلى حد كبير، وفي عام 2005، وبناءً على اقتراح من رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ثاباتيرو، تحول المقترح إلى مشروع مشترك مع رئيسنا رجب طيب أردوغان، الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء".

وأشار الممثل الخاص لتركيا إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت تحالف الحضارات في وقت قصير وأصبحت مبادرة تحت هذه المظلة.

وأوضح إربول: "تستند هذه المبادرة إلى حقيقة أن جميع المجتمعات مترابطة من حيث التنمية والثقة والازدهار، وتهدف في المقام الأول إلى الكشف عن إرادة سياسية مشتركة لمواجهة وللتعامل مع الأحكام المسبقة والاستقطاب".

وأكد أن تركيا لعبت دوراً رائداً في افتتاح مكتب مبادرة تحالف الحضارات في جنيف، مبيناً أن "أول نشاط للتوسيع حدث في جنيف لأن إدارات المؤسسات التي تتابع قضايا حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة موجودة هنا".

ولفت إربول إلى أن "تركيا احتلت بين عام 2005 و2019، المرتبة الأولى في قائمة الدول المساهمة مالياً في تحالف الحضارات بحوالي 11 مليونا و384 ألفاً و380 دولاراً أمريكياً"، فيما جاءت إسبانيا صاحبة المبادرة الرئيسية في المرتبة الثانية بدعم قدره 8 ملايين دولار.

وأضاف "هذه المساهمات ذات مغزى من حيث إظهار جهود تركيا المخلصة مالياً في إطار بناء إنسانية واحدة".