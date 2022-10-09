تشاوش أوغلو: تركيا أكثر الدول سعيا لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، إن بلاده تعتبر أكثر دولة بذلت جهودا دبلوماسية لوقف الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه مع مواطنين أتراك بمدينة ستراسبورغ الفرنسية التي يزورها للمشاركة في اجتماع رؤساء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا أقدمت على خطوات ملموسة لحل أزمة الحبوب من خلال جهودها المبذولة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف أن المجتمع الدولي أثنى على جهود تركيا الرامية لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني.

وعن أوضاع منطقة الشرق الأوسط، قال تشاوش أوغلو: "نريد الاستقرار في منطقتنا، فقد كان هناك فتور في علاقاتنا مع الإمارات العربية المتحدة، الآن نعمل على إزالته وعلاقاتنا مع السعودية تأخذ مجراها الصحيح والتطبيع مع مصر وإسرائيل مستمر".

وشدد الوزير التركي أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية.

وعن جمهورية شمال قبرص التركية، قال تشاووش أوغلو: "ستكتسب جمهورية شمال قبرص التركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، صفة المراقب في منظمة الدول التركية".