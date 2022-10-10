أردوغان يطالب أوروبا بدعوة اليونان لحوار ثنائي مع تركيا

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بدعوة اليونان إلى حوار ثنائي مع تركيا بدلًا من دعم المبادرات غير العادلة وغير القانونية، بشأن مشاكل شرقي المتوسط وبحر إيجة.

جاء ذلك في كلمة له عقب اجتماع الحكومة، الاثنين، شدد فيها أنه أكد في العاصمة التشيكية براغ خلال اجتماع (المجتمع السياسي الأوروبي) كما في كافة المنابر، على رغبة تركيا في إيجاد حل لمشاكل شرقي المتوسط وإيجة في إطار القانون الدولي.

وقال:" ننتظر من الاتحاد الأوروبي دعوة الطرف الآخر (اليونان) إلى حوار على أساس ثنائي بدل دعم المبادرات غير العادلة وغير القانونية بهذا الشأن".

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدا في التوتر بين أنقرة وأثينا بعد أن رصدت طائرات مسيرة تركية رصدت قيام اليونان بنقل 23 مدرعة إلى جزيرة مدللي (لسبوس) و18 أخرى إلى سيسام (ساموس)، يومي 18 و21 أيلول/ سبتمبر.

واحتجت تركيا في 26 سبتمبر/ أيلول لدى اليونان والولايات المتحدة على خلفية نشر المدرعات أمريكية المنشأ في الجزيرتين المصنفتين منزوعتي السلاح.

وقال أردوغان: "رأينا تقدير نظرائنا لموقف بلادنا المتوازن في مواجهة الأزمات الإقليمية، وخاصة دورها الوسيط في الحرب الروسية الأوكرانية".

وبيّن أن كل تطور يكشف مرة أخرى حقيقة أن تركيا لا غنى عنها للاتحاد الأوروبي وأوروبا.