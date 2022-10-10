الرئيس التركي: مخاوف الغرب تجاه الطاقة والغذاء تزداد مع اقتراب الشتاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن مخاوف الغرب تجاه أزمة الطاقة والغذاء تزداد بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة له في حفل أقيم بالمجمع الرئاسي التركي بأنقرة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: "خلال لقاءاتي مع قادة الغرب في براغ مؤخراً، رأيتهم يفكرون ملياً في كيفية قضاء الشتاء بسبب أزمة الطاقة والغذاء، فقلت لهم إن تركيا ليست لديها مشاكل بهذا الشأن".

وأشار إلى أن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية لم يتم تقييمها بمنطق سليم، مشدداً على أن عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية تضر بالدول الفقيرة أكثر.

ولفت إلى أن الدول ذات الاقتصاد الضعيف والقدرة الإنتاجية المحدودة وغير القادرة على تحقيق السلام الاجتماعي بشكل كامل والمنفتحة على التدخلات السياسية الخارجية، تواجه صعوبة أكبر في إدارة هذه المرحلة العصيبة.

وأردف: "أرقام التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها آخر خمسين عاماً تسببت بخلل لدى الجميع بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الدول الغربية".

وأكد الرئيس التركي أنه لا مفر من حدوث تغييرات سياسية جذرية في العالم في الفترة المقبلة، مبيناً أن النظام العالمي القائم لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل.

واشار إلى أن جهود تركيا ودعواتها الصادقة لإحلال السلام العالمي بدأت تجد في الآونة الأخيرة صدى وتقديرا أكبر.