الكرملين: بوتين وأردوغان قد يناقشان إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا والغرب

ألمح الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين قد يبحثان إجراء مفاوضات بين موسكو والغرب، خلال لقائهما المزمع في أستانا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الاثنين، علق فيه على الهجمات الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا أخرى صباح اليوم.

وأوضح بيسكوف أن "كل ما يحدث هو جزء من عملية عسكرية خاصة وبالطبع، لا يتم تنفيذ أجزاء مهمة من العملية دون إبلاغ القائد العام".

وأكد عدم وجود معلومات واضحة حول ما إذا كانت المحادثات المزمعة بين روسيا والغرب ستجري في تركيا.

وتابع قائلا: "للحديث عن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات، من الضروري فهم الهدف منها وما هي النتائج، ومن ثم يتم اتخاذ القرار".

واليوم استهدفت روسيا بالصواريخ طويلة المدى عددا من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير بنى تحتية للطاقة.

جاء ذلك بعد ساعات من اتهام بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"هجوم إرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.