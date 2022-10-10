اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية تستعد لعقد اجتماعها الثامن بإسطنبول

وقعت قطر وتركيا اتفاقاً في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ينص على تأسيس لجنة استراتيجية عليا تجتمع سنويا لوضع مسار مؤسساتي يحصن المنجزات السابقة ويوسّع آفاقها لتتجاوز التميّز على المستوى السياسي إلى تميز مماثل في المجالات الأخرى، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأمنية.

ومنذ تأسيسها، اجتمعت اللجنة سبع مرات تم خلالها توقيع 83 اتفاقية انخرط فيها عدد كبير من الوزارات بالإضافة الى مؤسسات حكومية وخاصة، فيما تستعد اللجنة لعقد اجتماعها الثامن بإسطنبول في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويتطلع البلدان لتعزيز الروابط الأخوية الوطيدة والعلاقات الاستراتيجية بينهما، التي تطورت وتجذرت على مدى عقود طويلة لتغطي القطاعات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها، وصولا لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وفي هذا الإطار ترصد وكالة الأناضول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبيانات المشتركة والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها في اجتماعات اللجنة.

انعقدت دورات للجنة بالتبادل بين البلدين، الأولى في الدوحة 2015، والثانية بمدينة طرابزون التركية 2016، والثالثة بالدوحة 2017، والرابعة في إسطنبول 2018، والخامسة بالدوحة 2019، والسادسة في إسطنبول 2020، والسابعة بالدوحة 2021.

** الدورة الأولى الدوحة 2015

- اتفاقية للنقل البحري بين حكومتي قطر وتركيا

- مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للعاملين بالبحر

- برتوكول تعاون بمجال التعليم والتدريب للدرك والـ"لخويا" (قوات الأمن الداخلي القطرية).

- بروتوكول تعاون أمني في التعليم والتدريب

- مذكرة تفاهم بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة

- مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك "إكسيم" التركي

- مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التنمية الصناعية التركي

- مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التنمية التركي

- اتفاقية للتعاون بمجال التعليم

- اتفاقية لتطوير إدارة المالية العامة

- بروتوكول تعاون بمجالات الصحافة والمعلومات

- بروتوكول تعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي (توبيتاك) وصندوق البحث الوطني القطري (QNRF)

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال البيئة

- بروتوكول تعاون بمجال الأرشفة

- مذكرة تفاهم حول الغاز المسال بين شركة "قطر للبترول" وشركة "بوتاش" التركية تمهد لاتفاق أوسع يتضمن تفاصيل حول كميات الغاز الطبيعي التي تعتزم تركيا استيرادها وسعرها على المدى الطويل، بالإضافة الى دراسة إمكانية التخزين في تركيا

- اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر العادية

- التوقيع على البيان الختامي المشترك لأعمال الدورة الأولى للجنة

** الدورة الثانية طرابزون 2016

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة في قطر ومحكمة الحسابات التركية

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال التعليم العالي

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الصحة والعلوم الطبية

- مذكرة تفاهم بمجالي الشباب والرياضة

- مذكرة تفاهم للتعاون بالمجال الثقافي

- اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي

- اتفاقية للتعاون والمساعدات المتبادلة في الشؤون الجمركية

- خطة عمل بين بنك "كيو دي بي" ومنظمة "كوسغب"

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الزراعة

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال التقييم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمعهد التركي للمواصفات

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال تنظيم المعارض

- مذكرة تفاهم بين شركة "مناطق" القطرية والمديرية العامة لخدمات الاستثمارات الخارجية للمناطق الحرة بوزارة الاقتصاد التركية

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الدفاع

- التوقيع على البيان الختامي المشترك لأعمال الدورة الثانية للجنة

** الدورة الثالثة 2017 الدوحة

- اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية

- اتفاقية للتعاون البحثي بين جامعة قطر ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجيا في تركيا (توبيتاك)

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال أعمال المصارف المركزية بين مصرفي قطر وتركيا المركزيين

- مذكرة تفاهم بمجال السياحة

- مذكرة تفاهم بمجال التدريب القانوني والقضائي

- ورقة نوايا للتعاون بمجال الأرصاد الجوية

- مذكرة تفاهم بين إداراتي الموانئ بقطر وتركيا

- مذكرة تفاهم بمجال سلامة الأغذية

- مذكرة تفاهم بمجال المساعدات الإنسانية

- مذكرة تعاون بين المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية

- التوقيع على البيان الختامي المشترك لأعمال الدورة الثالثة للجنة

** الدورة الرابعة إسطنبول 2018

- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني بقطر والمديرية العامة للطيران بتركيا

- التوقيع على البرنامج التنفيذي 2019-2020 لمذكرة تفاهم للتعاون بمجال الثقافة

- بروتوكول للتدريب والتعاون بمجال الحرب الإلكترونية

- برتوكول للتعاون حول تبادل أفراد القوات المسلحة

- اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية لتحرير التجارة في السلع والخدمات والتعاون في التجارة الإلكترونية وجذب الاستثمارات

- التوقيع على البيان الختامي المشترك للدورة الرابعة للجنة

** الدورة الخامسة الدوحة 2019

- تعديلات على اتفاقية تبادل العملات الثنائية (الريال القطري والليرة التركية) بين مصرفي البلدين المركزيين

- اتفاقية للتعاون الصناعي والتكنولوجي

- مذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال ومكتب التمويل التابع للرئاسة التركية

- مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار بقطر ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية

- مذكرة تفاهم للتعاون في التخطيط المدني

- إعلان نوايا مشترك لإنشاء مختبر لتسهيل التجارة وتعزيز حماية المستهلك بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمعهد التركي للمواصفات

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة القطرية ومعهد المعايير التركي (TSE)

- التوقيع على البيان الختامي المشترك للدورة الخامسة للجنة

** الدورة السادسة إسطنبول 2020

- مذكرة شراء حصة من مجمع "استنيا بارك" التجاري في إسطنبول

- مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وشركة "هاليك التون" للاستثمار المشترك المحتمل بمشروع "غولدن هورن"

- مذكرة شراء حصة من بورصة إسطنبول

- اتفاقية بيع وشراء لميناء اورتادوغو أنطاليا بين شركة "غلوبال ليمان" وشركة "كيوتيرمينالز".

- مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية ووزارة التجارة التركية للتعاون والترويج المشترك بمجال المناطق الحرة

- إعلان مشترك لإنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة القطرية ووزارة التجارة التركية

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال إدارة المياه.

- خطاب نوايا بين وزارة المالية القطرية ووزارة الخزانة والمالية التركية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجالات شؤون الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية

- إعلان نوايا حول تبادل الدبلوماسيين بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية والأكاديمية الدبلوماسية بالخارجية التركية

- التوقيع على البيان الختامي المشترك للدورة السادسة للجنة

** الدورة السابعة الدوحة 2021

- بروتوكول لتنفيذ خطاب النوايا الخاص بالتعاون في تنفيذ الفعاليات الكبرى

- خطاب نوايا لإدارة الطوارئ والكوارث بين الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ بالداخلية التركية

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال المراسم بين وزارتي الخارجية القطرية والتركية

- خطاب نوايا حول برنامج الشراكة في المحتوى بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي

- مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية ومنظمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتركيا

- البرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2022-2024

- البرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم للتعاون بمجال الصحة والعلوم الطبية

- مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر ورئاسة الشؤون الدينية التركية للتعاون بمجال الأوقاف والشؤون الإسلامية

- البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومعهد المعايير التركية

- البرنامج التنفيذي الثاني لمذكرة التفاهم للتعاون بالمجال الثقافي بين وزارة الثقافة القطرية ووزارة الثقافة والسياحة التركية للعامين 2022-2023

- اتفاقية تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار التركية

- التوقيع على البيان المشترك الختامي للدورة السابعة للجنة