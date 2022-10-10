وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأوكراني الهجمات الروسية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، آخر التطورات في أوكرانيا، بعد الهجمات الروسية الأخيرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، الاثنين، قولها إن تشاوش أوغلو وكوليبا، تبادلا هاتفياً وجهات النظر حول الهجمات الصاروخية الروسية على بعض المدن الأوكرانية.

وفي وقت سابق، صرح رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أن قواته أسقطت 41 صاروخاً روسياً من أصل 75 استهدفت بلاده.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين، إثر الانفجارات التي هزت العاصمة الأوكرانية كييف.

يشار إلى أن الانفجارات في كييف وقعت غداة اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.