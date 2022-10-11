اللافي يشيد بجهود تركيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الثلاثاء، بجهود تركيا الهادفة لتحقيق الاستقرار ودعم العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اللافي مع السفير التركي بالعاصمة طرابلس كنان يلماز، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد اللافي خلال اللقاء حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبية التركية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي تخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات.

من جانبه، نقل السفير التركي خلال اللقاء تحيات الرئيس رجب طيب اردوغان للمجلس الرئاسي، مؤكدا حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي الهادفة لنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وجدد يلماز استمرار دعم بلاده للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.

والإثنين، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، انتقادا وجهته مصر واليونان لمذكرة تفاهم ليبية- تركية في مجال الطاقة، مؤكدةً أنها لن تقبل التفريط في حقوق الشعب الليبي في منطقة شرق البحر المتوسط بحجة الوضع الانتقالي للبلاد.

وتتصارع في ليبيا، منذ مارس/ آذار الماضي، حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.