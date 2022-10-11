تركيا من بين مقدمي مشروع قرار لإدانة الاستفتاءات الروسية شرق أوكرانيا

أعلنت تركيا، الثلاثاء، أنها ستكون إحدى مقدمي مشروع قرار بإدانة الاستفتاءات غير القانونية وقرارات الضم الروسية في شرق أوكرانيا، الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك على لسان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، الذي قال إن تركيا ترفض قرار موسكو ضم بعض المناطق الأوكرانية إلى أراضيها، مبيناً أن الاستفتاءات التي أجرتها موسكو مؤخراً في شرق أوكرانيا غير قانونية.

وأضاف سينيرلي أوغلو، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأناضول، أن العمليات العسكرية الأخيرة التي قامت بها القوات الروسية ضد مدن أوكرانية عدة بينها العاصمة كييف، غير مقبولة على الإطلاق وتدعو لقلق بالغ.

وأكد استمرار دعم تركيا القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

ولفت إلى أن قرارات الضم الأخيرة ستزيد من صعوبة التوصل إلى حل سلمي للخلاف القائم بين موسكو وكييف.

يشار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستجتمع هذا الأسبوع لإصدار قرار يدين الاستفتاءات غير القانونية وقرارات الضم الروسية في شرق أوكرانيا.

وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد غربي واسع.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.