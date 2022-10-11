تشاوش أوغلو يشدد على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

دعت تركيا إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، فيما تشهد الحرب بين الطرفين تصعيداً عسكرياً.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة متلفزة قال فيها: "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. كلما تم ذلك في موعد أقرب، كان أفضل".

وتتمتع تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي والتي حاولت أن تبقى محايدة منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، بعلاقات جيدة مع جارتيها المطلتين على البحر الأسود.

وتابع الوزير التركي "للأسف، ابتعد الطرفان بسرعة عن المسار الدبلوماسي" منذ المفاوضات بين الروس والأوكرانيين في اسطنبول في آذار/مارس.

وأضاف "مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، يزداد الوضع سوءًا وتعقيدًا للأسف".

ودعا إلى تحقيق "سلام عادل" يقوم على أساس وحدة أراضي أوكرانيا، قائلًا "يجب أن تحصل أوكرانيا على سلام عادل. أين تجري الحرب؟ تجري على الأراضي الأوكرانية".

وأضاف "يجب أن تبدأ عملية تضمن حدود أوكرانيا وسلامة أراضيها. بدون وقف إطلاق النار، لا يمكن الحديث عن هذه القضايا بطريقة صحية: وقف إطلاق نار قابل للتطبيق وسلام عادل".