مباحثات تركية مغربية حول فرص التعاون الثنائي

أجرى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الاثنين، اتصالاً مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، وبحث معه فرص التعاون بين البلدين في العديد من المجالات على رأسها الاقتصاد والدفاع.

وأكد أوقطاي على الروابط المتجذرة والتاريخية بين تركيا والمغرب، مبيناً أن آليات التعاون القائمة تشكل أرضية مهمة لنقل هذه الصداقة إلى المستقبل، بحسب وكالة الأناضول.

وقال: "تم خلال الاتصال تقييم الفرص في مجالات عدة على رأسها الاقتصاد والتجارة والتعليم والدفاع"، مشيراً أن الرئيس رجب طيب أردوغان وجه دعوة للملك المغربي محمد السادس لزيارة تركيا.

من جانبه، تطرق أخنوش إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مبينًا أن الوزراء المعنيين في المغرب سيزورون تركيا في أقرب وقت من أجل تقييم الفرص والاتفاقات في مجالات الاستثمار والاقتصاد.