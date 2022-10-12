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أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة الأراضي الكازاخية واستقرارها

وكالة الأناضول للأنباء
أستانة
نشر في 12.10.2022 16:04
أردوغان يلتقي نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكايي في العاصمة أستانة التي يجري إليها زيارة رسمية تستغرق يومين الأناضول أردوغان يلتقي نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكايي في العاصمة أستانة التي يجري إليها زيارة رسمية تستغرق يومين (الأناضول)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة الأراضي الكازاخية واستقرارها وأمنها ورخائها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأربعاء، خلال لقائه نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، في العاصمة أستانة التي يجري إليها زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال أردوغان إن الإصلاحات التي يقوم بها رئيس كازاخستان توكاييف ستنعكس إيجاباً على رخاء شعبه.

وأوضح أن تركيا تدعم مسيرة الإصلاحات التي يقوم بها توكاييف، متمنياً نجاح الانتخابات الرئاسية في كازاخستان يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن التطورات الإقليمية والدولية تتطلب أن يكون العالم التركي في تنسيق وثيق وأن يعزز التضامن فيما بينه.

يذكر أن أردوغان وتوكاييف سيترأسان اليوم الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين.

ويشارك الرئيس التركي، غداً الخميس، في مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" "سيكا" المقرر في أستانة.

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