أردوغان في زيارة إلى كازاخستان لتوسيع الشراكة الاستراتيجية

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر التعاون وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، في العاصمة الكازاخية أستانة، التي يتوجه إليها اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يتوقع أن تنتج عنها خطوات لتوسيع علاقات الشراكة الاستراتيجية وزيادة حجم التبادل التجاري.

وتتزامن زيارة أردوغان إلى أستانة مع احتفال تركيا وكازاخستان هذا العام بالذكرى السنوية الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت تركيا أول دولة اعترفت باستقلال كازاخستان التي اكتسبت سيادتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث كانت جزءاً من الاتحاد لنحو 70 عاماً، وأقامت كازاخستان علاقات دبلوماسية مع تركيا في مارس/ آذار 1992، بعد نحو شهرين من إعلان استقلالها رسمياً.

وعيّنت تركيا أرغون أوزباي أول سفير لها في كازاخستان يوم 21 أبريل/ نيسان 1992، وبهذه الخطوة باتت تركيا أول دولة تفتح سفارة لها في العاصمة القديمة لكازاخستان ألماتي، وأصبحت أول دولة تمتلك بعثة دبلوماسية في كازاخستان المستقلة.

وحظيت الخطوة التركية بنفس المعاملة، حيث أسست كازاخستان سفارتها في أنقرة بنفس العام، وارتقت العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2009.

توسيع الشراكة الاستراتيجية

ووقعت تركيا وكازاخستان، في مايو/ أيار 2012، "خطة عمل البرنامج الاقتصادي المشترك الجديد" وعقد "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" بين البلدين اجتماعه الأول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وتمكن البلدان خلال الأعوام الثلاثين الماضية من رفع حجم التبادل التجاري بينهما من 30 مليون دولار إلى نحو 3.5 مليار دولار.

ودفع البلدان تعاونهما على الساحتين الإقليمية والدولية إلى آفاق أوسع عبر مبادرات مهمة سعت لتكامل العالم التركي، حيث لعبا دوراً ريادياً في إنشاء مؤسسات مشتركة مثل منظمة الدول التركية والمنظمة الدولية للثقافة التركية والأكاديمية التركية الدولية والجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية.

ومنذ الزيارة الأخيرة التي أجراها أردوغان إلى كازاخستان عام 2017، يشهد البلد الآسيوي عملية سياسية واجتماعية اقتصادية جديدة جاءت مع تغيير السلطة.

ويتوقع أن تسفر زيارة أردوغان عن خطوات ملموسة لدفع اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الموسعة"، التي ترمز إلى العهد الجديد للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وسيتم استقبال الرئيس التركي من قِبل نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف في القصر الرئاسي بالعاصمة أستانة بمراسم رسمية، قبل بدء اجتماعهما الثنائي وترؤسهما اجتماع وفدي البلدين.

ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة، ووزراء؛ الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، والتجارة محمد موش، والمواصلات والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ويشارك أردوغان رفقة نظيره الكازاخي في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي الكازاخستاني التركي رفيع المستوى، حيث سيتم تقييم التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والصناعات الدفاعية والعسكرية والمجالات الثقافية والموارد البشرية.

زيادة حجم التبادل التجاري

وتسعى كازاخستان وتركيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري القائم بينهما حالياً، والبالغ 3 مليارات و527 مليون دولار، إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر تركيا حالياً خامس أكبر شريك تجاري واقتصادي لكازاخستان بعد روسيا والصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، كما أنها الدولة الثالثة التي زادت استثماراتها بشكل كبير في كازاخستان خلال السنوات الأخيرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.

وتعمل في كازاخستان نحو 3 آلاف شركة برأسمال تركي، بحسب بيانات رسمية.

وتشهد الرحلات الجوية بينهما تقدماً يوما بعد يوم، حيث يتم تسيير نحو 80 رحلة متبادلة بين مدن البلدين أسبوعياً، وذلك في سياق العلاقات المتطورة بين البلدين.