أردوغان: نعمل على تعزيز الروابط مع كازاخستان لا سيما تطوير "الممر الأوسط"

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا وكازاخستان تمضيان قدما نحو تحقيق هدف 10 مليارات دولار في التبادل التجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، مع رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف في العاصمة أستانة.

وقال أردوغان: "حجم التبادل التجاري بين تركيا وكازاخستان قارب 5 مليارات دولار العام الماضي، ونواصل المضي قدما نحو تحقيق هدفنا المتمثل بـ10 مليارات دولار خلال المدى المتوسط".

وأكد الرئيس التركي على مواصلة البلدين تعزيز الروابط في مجالات الطاقة والنقل وخاصة فيما يتعلق بتطوير "الممر الأوسط".

والممر الأوسط هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولاً إلى الصين، ويقع الممر الذي يمتد من بكين إلى لندن في مركز نقل تجاري تبلغ قيمته 600 مليار دولار سنوياً.

وأعرب أردوغان عن سعادته لزيارة كازاخستان، مؤكدًا أنه عقد مع توكاييف بنجاح الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وقال إنه "استعرض مع توكاييف جميع جوانب العلاقات الممتازة بين البلدين الصديقين والشقيقين تركيا وكازاخستان، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية".

وأضاف: "كما تعلمون، قمنا برفع مستوى علاقاتنا إلى مستوى شراكة إستراتيجية معززة، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها أخي العزيز إلى تركيا في مايو".

ولفت إلى أن هذا المستوى العالي من العلاقات يستمد القوة بالطبع من الروابط المشتركة للتاريخ واللغة والدين والثقافة بين شعبي البلدين.

وأوضح أن التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين يزيد أكثر من هذه القوة.

وتقدم أردوغان بالشكر إلى نظيره الكازاخي على تقليده وسام الصداقة من الدرجة الأولى على هامش الزيارة، وقال إن هذه الخطوة كانت مفاجأة مميزة له.

وأكّد أن هناك تفاهم تام بينه وبين توكاييف حيال تعميق التعاون بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأردف: "سنعمل على زيادة تعاوننا أكثر مع كازاخستان في المرحلة القادمة في مجالات التجارة والصناعات الدفاعية والطاقة والنقل، وكذلك الزراعة وتربية الحيوانات بشكل خاص".

وشدّد أردوغان على أن الشركات التركية تعد من أكبر المستثمرين في كازاخستان، وأن قيمة استثماراتها في هذا البلد تجاوزت 4 مليارات دولار.