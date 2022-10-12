أنقرة تشجب مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية

أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً الأربعاء، رفضت فيه "مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة" حول النظام السياسي في تركيا وعملياتها في مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان تعليقاً على تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا للعام 2022: "نرفض رفضا كاملا مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة حول نظامنا السياسي، ومسؤولينا، وقراراتنا القضائية وخطواتنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وأوضح أن تقرير المفوضية الأوروبية المنشور في وقت سابق الأربعاء، كشف مرة أخرى بأن الاتحاد الأوروبي لديه "مقاربة تفتقر إلى الرؤية تجاه تركيا".

وشدد أن التقرير "بعيد كل البعد عن المنظور الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي حول تركيا، وتجاهل المسؤوليات تجاهها وهي دولة مرشحة لنيل عضويته".

وأشار إلى أن التقرير "اتبع نهج ازدواجية المعايير"، وأنه مثال آخر على موقف الاتحاد الأوروبي "المتحيز" تجاه تركيا.

وقال البيان إنه رغم التأكيد على أهمية العمل المشترك والتعاون ضد التحديات المشتركة خلال الاجتماع الأول لقمة المجتمع السياسي الأوروبي الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ الخميس الماضي، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ إلا أن ذلك لم ينعكس على مضمون التقرير المتعلق بتركيا.

وتابع: "لا نقبل الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات غير العادلة، لا سيما المتعلقة منها بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية".

وأوضح أن أقسام التقرير الخاصة بملفات شرقي المتوسط وإيجه وقبرص "تعكس كالعادة وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة للثنائي اليوناني-الرومي"، وتتجاهل القبارصة الأتراك، ولا تتضمن أراء تركيا وقبرص التركية بأي شكل، "الأمر الذي يكشف بوضوح مراعاة معدي التقرير مصالح بعض الجهات لدى إعداده".

وأشار البيان إلى الاتحاد الأوروبي "ليس سلطة قضائية دولية تتولى مهمة تحديد مناطق الصلاحية البحرية"، مؤكدا أن تصرف الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل "يمثل انتهاكا لقوانين التكتل والقانون الدولي".

ولفت البيان إلى أن تعرض تركيا للانتقاد لعدم مشاركتها في العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، أمر آخر "مثير للاستغراب".

وجدد التأكيد على أنه لم يتم التوصل لاتفاق شحن الحبوب الأوكرانية وعملية تبادل الأسرى "إلا من خلال نهج تركيا المبدئي".

وأضاف أنه بالنظر إلى التحديات الجيوسياسية الحالية، "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرى تركيا كدولة مرشحة تقوم بمفاوضات الانضمام، وليس كدولة ثالثة تطرق بابها عند الحاجة".

وأردف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعوده والتزاماته، مؤكدا على أن تركيا "لن تأخذ تقاريره على محمل الجد إلا عندما يتبنى الاتحاد مثل هذا النهج".