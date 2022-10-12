تركيا: نرفض تفتيش قوة بحرية أوروبية للسفن التركية

رفضت تركيا، من حيث المبدأ، تفتيش عملية "إيريني" الأوروبية للسفن التابعة لها في البحر المتوسط.

جاء ذلك في رد للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، على تغريدة عملية "إيريني" التي تجريها القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط "EUNAVFOR MED".

وذكرت "القوة البحرية الأوروبية"، في التغريدة، أن "تركيا لم تمنح الإذن لعملية إيريني لتفتيش سفينة تجارية متجهة إلى ليبيا وترفع العلم التركي".

وقال بيلغيتش: إن بلاده شككت في حياد وشرعية وهدف عملية إيريني منذ اليوم الأول.

وأضاف أنه "منذ تفتيش إيريني لسفينة تجارية تركية بشكل غير قانوني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 دون الحصول على إذن من تركيا، فإن تركيا ترفض من حيث المبدأ كافة الطلبات المشابهة لتفتيش السفن".

وفي 31 مارس/ آذار 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.