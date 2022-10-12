دبلوماسي إيطالي: اهتمام مستمر لشركاتنا في الاستثمار بتركيا

أكد سفير إيطاليا في أنقرة جورجيو مارابودي، أن شركات بلاده مستمرة في الاهتمام بالاستثمار داخل تركيا بكافة المجالات والقطاعات.

وأوضح مارابودي أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا آخذ بالارتفاع منذ عدة سنوات.

وأضاف أن قرابة ألف و300 شركة إيطالية تنشط حاليا في قطاعات مختلفة بتركيا، مبينا أن هذا الرقم يُظهر مدى اهتمام شركات بلاده بالاستثمار في تركيا.

وفي الحديث عن مدى تأثير نتائج الانتخابات في إيطاليا بعلاقات روما وأنقرة، قال مارابودي: "هناك فهم خاطئ للانتخابات التي تجري في إيطاليا، فلم يتم حتى الآن اختيار رئيس للوزراء، الشعب لا يختار رئيس الحكومة بشكل مباشر، والرئيس هو من يقوم بهذا الاختيار".

ولفت جورجيو مارابودي أن تركيا وإيطاليا تتقاسمان نفس الجغرافيا، وهذه البقعة الجغرافية تتمتع بأهمية استراتيجية، ويأمل أن تستمر علاقات البلدين دون أي شوائب مستقبلا.