نائب وزير الداخلية التركي: كل الخدمات متوفرة بالمناطق المحررة شمالي سوريا

قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاكلي، الثلاثاء، إن كل الخدمات متوفرة في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب بفضل العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا.

وقام تشاطاكلي بجولة مع صحفيين في مدينة جوبان بي شمالي سوريا، شملت المدينة الصناعية التي تضم 1338 مشغلا و9 مصانع كبيرة، بالإضافة إلى مشفى "جوبان بي" الذي يخدم 80 ألف مدني.

وتضمنت الجولة مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الذي يقدم مساعدات للمحتاجين، من أبرزها إنتاج نحو 100 ألف رغيف خبز يوميا.

وأكد تشاطاكلي للصحفيين أنه "في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب بالعمليات العسكرية التركية شمالي سوريا توجد كل الخدمات التي يجب توفرها، من تعليم إلى صحة وخدمات بنية تحتية وحتى المناطق الصناعية التي تبعث الروح في الاقتصاد".

وأضاف أن الحكومة التركية بالتعاون مع المجالس المحلية وبدعم من كوادر مؤسساتها ، بذلت جهودا مكثفة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة المحررة.

وأردف تشاطاكلي: "رأيتم وسترون جهودا كبيرة مبذولة في مدينة جوبان بي اعتبارا من المعبر الحدودي، وأينما ذهبتم فيها، وفي أي شارع دخلتموه".

وشدد على أن "الهدف هنا هو إعادة الحياة إلى طبيعتها لأخوتنا السوريين الذين تضرروا من الحرب وكذلك تأمين عودة إخوتنا الذين اضطروا للجوء إلى تركيا وتركوا أراضيهم وبيوتهم".

وتابع: "ما رأيناه اليوم هو نموذج، فالأعمال نفسها تم إنجازها في المنطقة بدءا من مدينة عفرين إلى مدن إعزاز ومارع وصوران وأخترين والباب وجرابلس وحتى تل أبيض ورأس العين".

ونفذت تركيا في السنوات الست الماضية، ثلاث عمليات عسكرية شمالي سوريا ضد تنظيمي "داعش" و "واي بي جي - بي كي كي" الإرهابيين، وحررت خلالها مدنا عديدة فيها وحولتها إلى مناطق آمنة.